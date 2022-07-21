المنستير: كورونا: تسجيل حالة وفاة و198 إصابة إضافية

سجّلت الدائرة الصحية بقصر هلال من ولاية المنستير حالة وفاة إضافية مصرح بها بتاريخ 19 جويلية الجاري ليرتفع مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهة الصحية بالمنستير منذ بداية الجائحة إلى 1164 وفاة، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الخميس، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتطوّرت الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد خلال نفس الفترة إلى 64 ألفا و268 إصابة بعد التصريح بـ198 إصابة إضافية، وارتفعت الحالات النشيطة إلى 4902 حالة نشيطة، من بينها 30 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية ومصحات خاصة بالجهة.

وتحافظ ولاية المنستير على معدل إصابات إضافية مرتفع لكلّ 100 ألف ساكن حيث سجلت، خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 19 جويلية الجاري، 556 إصابة، في حين تراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى معتمديات الجهة بين 831 إصابة بالبقالطة، و164 إصابة ببني حسان، حسب ذات المصدر الصحي.