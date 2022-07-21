منحرف يحوّل وجهة امرأة ثلاثينيّة ويغتصبها.. وهذه التفاصيل #خبر_ عاجل

هيئة الانتخابات ترسل عدل منفّذ لعضوها سامي بن سلامة #خبر_ عاجل

هام: نحو توزيع 6 آلاف طن من “زيت الحاكم” في الأسواق بداية من هذا التاريخ

قضيّة “انستالينغو”: تطورات جديدة .. ونحو ارتفاع عدد الموقوفين #خبر_ عاجل

المنستير: كورونا: تسجيل حالة وفاة و198 إصابة إضافية

2022/07/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الدائرة الصحية بقصر هلال من ولاية المنستير حالة وفاة إضافية مصرح بها بتاريخ 19 جويلية الجاري ليرتفع مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهة الصحية بالمنستير منذ بداية الجائحة إلى 1164 وفاة، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الخميس، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.
وتطوّرت الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد خلال نفس الفترة إلى 64 ألفا و268 إصابة بعد التصريح بـ198 إصابة إضافية، وارتفعت الحالات النشيطة إلى 4902 حالة نشيطة، من بينها 30 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية ومصحات خاصة بالجهة.
وتحافظ ولاية المنستير على معدل إصابات إضافية مرتفع لكلّ 100 ألف ساكن حيث سجلت، خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 19 جويلية الجاري، 556 إصابة، في حين تراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن على مستوى معتمديات الجهة بين 831 إصابة بالبقالطة، و164 إصابة ببني حسان، حسب ذات المصدر الصحي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn