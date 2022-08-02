كرة اليد: المنتخب التونسي للكبريات يشارك في دورة دولية باسبانيا من 27 الى 31 أكتوبر



أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن مشاركة منتخب الكبريات في دورة دولية ودية باسبانيا في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر بمشاركة المنتخب الإسباني، البولوني والسويسري.

وأوردت أنّ الدورة ستكون مناسبة لإجراء المقابلة التوديعية للاعبة الدولية السابقة منى شباح التي أنهت مسيرتها الرياضية هذا الموسم تكريما لها لكل ما قدمته طيلة مسيرتها سواء مع المنتخب أو في مختلف تجاربها الاحترافية السابقة في بطولتي الدنمارك وفرنسا.

وتتزامن الدورة الدولية مع أسبوع الإتحاد الدولي المخصص لأنشطة المنتخبات الوطنية، ومنه سيكون المنتخب الوطني للكبريات معززا بكل اللاعبات المحترفات في البطولات الأجنبية وذلك استعدادا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم التي ستدور بالعاصمة السنغالية داكار في الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر 2022، وهي مؤهلة لبطولة العالم للسيدات القادمة التي ستدور بكل من السويد، النرويج والدنمارك بالنسبة لأصحاب المراكز 4 الأولى.

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة اليد قد أعلن عن قائمة المنتخبات المترشحة لكأس إفريقيا للأمم وهي: أنغولا، السنغال، تونس، الكامرون، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، المغرب، الجزائر، غينيا، مدغشقر، الرأس الأخضر والكوت ديفوار.

وسيتمّ سحب القرعة لتحديد تركيبة مجموعات الدور الأول يوم 27 سبتمبر القادم على الساعة 18.00 مساء بتوقيت تونس.