توننداكس يرتفع بنسبة 0،17 بالمائة في إقفال الجمعة

أقفلت بورصة تونس حصّة، الجمعة، بنسق إيجابي وسجل مؤشرها المرجعي توننداكس زيادة بنسبة 0،17 بالمائة ليبلغ مستوى 7930،55 نقطة وسط مبادلات بقيمة 1،8 مليون دينار، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتمكن سهم المغازة العامّة من تحقيق أرفع زيادة في حدود 4،5 بالمائة لينهي المعاملات عند سعر 12،590 دينار.

وظهر سهم بيت الإيجار المالي التونسي السعودي ضمن كوكبة الاسهم الأفضل أداء إثر ارتفاع سعره بنسبة 4،1 بالمائة وإقفاله عند مستوى 2،300 دينار دون تسجيل معاملات، تقريبا.

وكان سهم شركة المغرب الدولي للاشهار الأضعف أداء إذ تراجع سعره بنسبة 5 بالمائة (0،190 دينار). وشهد السهم تراجعا بنسبة 5 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وتراجع سهم النقل بنسبة 4،4 بالمائة ووصل سعره إلى مستوى 10،990 دينار وتمكن من جذب معاملات بقيمة ألفي دينار.

وكان سهم أوروسيكل الأكثر حركية خلال الحصّة عبر تحفيز معاملات بحجم 454 ألف دينار. وسجل سعر السهم تراجعا طفيفا بنسبة 0،15 بالمائة ليقفل عند 34،150 دينار.