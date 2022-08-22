انس جابر تحافظ على مركزها الخامس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

حافظت التونسية انس جابر على مركزها الخامس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.

وكانت انس جابر خرجت يوم الخميس الماضي من منافسات الدور ثمن النهائي للفردي لبطولة سينسيناتي الامريكية اثر هزيمتها امام التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 28 عالميا بنتيجة 1-2 تفاصيلها 1-6 و 6-4 وصفر-6.

كما ودعت نفس البطولة من الدور ربع النهائي في مسابقة الزوجي رفقة البيلاروسية فيكتوريا آزارينكا بخسارتها أمام الثنائي المتكون من الأمريكية نيكول مارتينز والأسترالية إيلين بيريز بمجموعتين نظيفتين بواقع 4-6 و6-7.

وتستعد انس جابر للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، فلاشينغ ميدوز، رابع البطولات الاربع الكبرى، المقررة من 29 اوت الجاري الى 11 سبتمبر المقبل.

ولم يطرأ اي تعديل على المراكز الخمسة الاولى اذ بقيت البولونية ايغا سيفاتيك في الصدارة متبوعة بالاستونية انا كونتافيت واليونانية ماريا ساكاري والاسبانية باولا بادوزا.