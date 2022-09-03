قيس سعيّد مطالب بإصدار أمر دعوة النّاخبين الى الانتخابات التشريعيّة قبل هذا التاريخ

بعد أزمة السكر والزيت والقهوة: أزمة في الحليب تلوح في الأفق

النهضة: خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتداعياتها” من شأنها “خلق ضغوطات متزايدة على المواطنين

هكذا سيكون الطقس اليوم

الوكالة الالمانية للتعاون الدولي تفتح باب المشاركة في الدفعة الثالثة من برنامجها لفائدة الشركات الناشئة في مجال السياحة المستدامة

2022/09/03 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

اعلنت الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، السبت، عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدفعة الثالثة من برنامجها السريع حول “خصوصية السياحة المستدامة” لفائدة الشركات الناشئة المبتكرة في مجال السياحة المستدامة.

ودعت الوكالة في بلاغ صدر عنها، الشركات الناشئة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج الى تقديم طلباتها قبل يوم 10 سبتمبر 2022 على الرابط التالي: https://buff.ly/3KCtoIv”>https://buff.ly/3KCtoIv

وتتنزل هذه الدعوة في اطار مبادرة “ننمو معا,نحلق سريعا”، بدعم من مشروع “تعزيز السياحة المستدامة”، وهو عمل مشترك بين الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج “تونس وجهتنا ” والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فرع تونس بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn