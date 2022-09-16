بورصة تونس تنهي مداولات الأسبوع على منحى سلبي

أقفلت بورصة تونس، مداولات الأسبوع الممتد من 12 إلى 16 سبتمبر 2022، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،9 بالمائة عند مستوى 8126،5 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 24،2 مليون دينار أي بمعدل 4،8 مليون دينار يوميا، ( مقابل 122،5 مليون دينار خلال الأسبوع الفارط)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية قائمة الارتفاعات خلال مداولات الأسبوع، ليرتفع بنسبة 12،5 بالمائة (3،520د) مسجلا حجم تداول ضعيف في حدود 11 ألف دينار.

كما ارتفع سهم الشركة التونسية للسيارات بنسبة 9،5 بالمائة (23،980د) مسجلا حجم تداول بقيمة 406 ألف دينار.

وفي المقابل، تراجع سهم المغاربية الدولية للإشهار ” ميب” بنسبة 23،8 بالمائة ( 0،160د)، مسجلا حجم تداول جملي خلال الأسبوع لا تتجاوز قيمته 3 آلاف دينار.

واستأثر سهم شركة بيع المنتوجات الصحية ” ليلا” بأكبر حجم تداول خلال الأسبوع، بنحو 5،7 مليون دينار، كما تطور السهم بنسبة 2،8 بالمائة (9،300د).