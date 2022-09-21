ملف “التسفير”: وسائل الاعلام العالمية تتابع عن كثب مجريات التحقيق مع زعيم حركة النهضة.. وهذه أبرز العناوين..

تتابع وسائل الإعلام الدولية عن كثب تطورات التحقيق مع زعيم حركة النهضة “راشد الغنوشي” في ما بات يعرف بقضية “تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر”.

ويمثل اليوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022 رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس العاصمة رفقة كل من القيادي بالحركة الحبيب اللوز (بحالة سراح)، ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض (بحالة احتفاظ).

وكان الغنوشي قد خضع مساء امس للتحقيق امام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني ببوشوشة في قضية “تسفير المتشددين” إلى سوريا والعراق.

وتحدثت أغلب وسائل الاعلام العالمية على مجريات سير التحقيق مع زعيم حركة النهضة حيث نشرت “سكاي نيوز” مقالا صباح اليوم بعنوان “الغنوشي يخضع للتحقيق مجددا في قضية “تسفير المتشددين”..

وقالت سكاي نيوز انه من المقرر أن يخضع زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، الأربعاء، للتحقيق مجددا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر” كما سيمثل رئيس الوزراء السابق والقيادي البارز في النهضة، علي العريض، في القضية نفسها، علما بأنه جرى احتجازه بعد التحقيق معه، الاثنين.

“وكالة الأناضول التركية” عنونت بدورها صباح اليوم بانه تم “إبقاء الغنوشي بحالة سراح في قضية “التسفير لبؤر التوتر” .

وقالت الوكالة في نص المقال “قررت النيابة العامة في تونس، صباح الأربعاء، إبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح، على أن يتواصل التحقيق معه خلال وقت لاحق اليوم، في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر” خارج البلاد.

وتابعت بأن منطق “التحقيقات في هذا الملف جاء إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة “نداء تونس”) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.”

موقع “فرنس 24 عربي” عنون في مقال له “رئيس حركة النهضة يمثل من جديد للتحقيق في قضية “تسفير جهاديين”.. وجاء في المقال بأنه تم مساء امس الثلاثاء استجواب الغنوشي من قبل الوحدة وغادر المكان في الساعة 05,15 من صباحا على أن يتواصل التحقيق معه بالعاصمة الأربعاء، وفقا لمراسل فرانس برس.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس إن “الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارا ظالما”.

“تونس.. تحقيقات مع الغنوشي حتى ساعات الفجر وتنديد باحتجاز رئيس الوزراء الأسبق علي العريض”.. هكذا عنونت “الجزيرة نت” صباح اليوم في متابعة لمجريات التحقيق مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقالت “الجزيرة نت”ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي -اليوم الأربعاء- أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، في إطار تحقيقات مستمرة في ما سُمي إعلاميا بقضية “التسفير إلى بؤر التوتر” خارج البلاد.

وقال سمير ديلو (عضو فريق المحامين) إن التحقيق مع الغنوشي استمر طيلة الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الأولى، وتمحور حول تصريحات سابقة لرئيس حركة النهضة، وعدد من الوثائق، وعن علاقاته بعدد من الشخصيات.”

صحيفة “Le monde” عنونت En Tunisie, Rached Ghannouchi entendu dans l’affaire de « l’expédition de” djihadistes » en Irak et en Syrie”