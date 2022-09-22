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سيدي بوزيد: جحز سلع مهربة بقيمة 3 ملايين دينار

2022/09/22 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

حجزت الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسيدي بوزيد، بالاشتراك مع مختلف الفرق والوحدات الأمنية بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بسيدي بوزيد، سلعا مهربة مجهولة المصدر وغير خاضعة لقاعدة إثبات المصدر وغير مصرح بها لدى المصالح الديوانية قدرت قيمتها الجمليّة بحوالي 3 ملايين دينار.
وتمثل المحجوز، وفق ما ذكرته مصادر أمنية لـ”وات”، في حوالي 600 محرك آبار عميقة، و700 مضخة آبار عميقة، و1600 قطع لمحركات آبار عميقة، مؤكدة أنه تمّ تأمين المحجوز في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في الغرض.
وقد تمت عملية الحجز إثر توفر معلومات لدى إطارات وأعوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسيدي بوزيد بوجود كميات من السلع المهربة بمستودعات غير مصرح بها لدى المصالح الديوانية، وفق ذات المصادر.

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