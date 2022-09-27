استعدادا لمونديال قطر 2022- المنتخب التونسي ينقاد الى خسارة ثقيلة امام نظيره البرازيلي 5-1

انقاد المنتخب التونسي الى خسارة ثقيلة امام نظيره البرازيلي بنتيجة 1-5 (الشوط الاول 1-4) في المباراة الودية لكرة القدم التي أقيمت سهرة الثلاثاء على ملعب حديقة الامراء بباريس في اطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كاس العالم قطر 2022.

وبعد ثلاثية في شباك المنتخب الغاني الجمعة الفارط، اكد المنتخب البرازيلي مجددا علو كعبه بفضل ما يتوفر عليه من نجوم لامعة قادرة على احداث الفارق خصوصا في الخط الامامي بقيادة نجم باريس سان جيرمان نيمار ما سيجعله يكون احد ابرز المتراهنين على اللقب في المونديال القادم الذي سيلعب خلاله في الدور الأول ضمن المجموعة السابعة الى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون.

وفي المقابل، لم يتمكن المنتخب التونسي من مجاراة نسق منافسه في ظل الفوارق الفنية، كما دفع باهظا ثمن الأخطاء الدفاعية المرتكبة وخوضه كامل الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد ديلان برون لكن الاختبار كان مفيدا باعتباره شكل فرصة للاطار الفني لتشخيص العديد من النقائص والوقوف على استعدادات بعض اللاعبين قبل اقتحام المونديال ضمن المجموعة الرابعة الى جانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا.