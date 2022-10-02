البطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد: النادي الافريقي يفوز على راد ستار الايفواري 33-26 ويمر الى ربع النهائي

تاهل النادي الافريقي الى الدور ربع النهائي للبطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد التي تحتضنها مدينتي نابل والحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري بتغلبه على راد ستار الايفواري 33-26 يوم الاحد في اطار منافسات المجموعة الاولى.

ورفع النادي الافريقي رصيده الى 6 نقاط في الصدارة بينما انقاد راد ستار الى خسارته الثالثة ليصبح رصيده 3 نقاط في المركز الرابع.

وفي اطار المجموعة الثانية، تاهل الاهلي المصري الى دور الثمانية ايضا بتفوقه على وفاق عين التوتة الجزائري 36-17. والتحق الاهلي في صدارة المجموعة بالترجي الرياضي برصيد 6 نقاط في حين يحتل وفاق عين التوتة المركز الثالث ب5 نقاط.

يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.

الاحد 2 اكتوبر 2022

النادي الافريقي -راد ستار الايفواري 33-26

الزمالك المصري-مولودية الجزائر (س 19)

الشرطة الكامروني معفى

الترتيب

الفريق ن ل

1- النادي الافريقي 6 2 /تاهل الى ربع النهائي/

— مولودية الجزائر 6 2 /تاهل الى ربع النهائي/

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3- الزمالك 3 1

4- راد ستار 3 3

5- الشرطة الكاميروني 2 2

المجموعة الثانية

الاحد 2 اكتوبر 2022

الترجي الرياضي -فلاورز البنيني 39-19

الاهلي المصري-وفاق عين التوتة الجزائري 36-17

شباب كنشاسا معفى

الترتيب

الفريق ن ل

1- الترجي الرياضي 6 2 /تاهل الى ربع النهائي/

— الاهلي 6 2 /تاهل الى ربع النهائي

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3- وفاق عين التوتة 5 3

4- شباب كينشاسا 4 2

5- فلاورز البنيني 3 3