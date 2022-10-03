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الاستعداد للانتخابات وتزويد الأسواق بالسلع المطلوبة أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

2022/10/03 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

 

الاجتماع الذي جمع اليوم الاثنين في قصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، إلى المحطة الانتخابية التشريعية المقبلة.

وفي هذا الصدد، نقل بلاغ إعلامي للرئاسة، تأكيد رئيس الدولة على “ضرورة الاستعداد الجيد للانتخابات، حتى يُعبر الشعب عن إرادته بكل حرية، بعيدا عن كل محاولات الانحراف بها”.

وذكّر رئيس الجمهورية، في سياق متصل، بأن “المرسوم المتعلق بالانتخابات، ينصّ على عقوبات جزائية، سواء بالنسبة إلى الراشي أو إلى المرتشي”، مؤكدا ضرورة “الانتباه إلى ما يُدبر له البعض عن طريق المال الفاسد لشراء الذمم على عادتهم في ذلك في مثل هذه المناسبات”، وفق ما نقله المصدر.

كما تناول اللقاء سير العمل الحكومي، حيث شدّد رئيس الجمهورية على أن “مصالح الدولة يجب أن تقوم بدورها كاملا، وأن تنصت لمشاغل التونسيين والتونسيات في كل المجالات”.

وتم أيضا التأكيد على ضرورة ضمان تزويد الأسواق بالسلع المطلوبة، ووضع حد لظاهرة فقدان بعض المواد فجأة لتعود إلى السوق مرة أخرى بأسعار مختلفة.

على صعيد آخر، أكد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، “ضرورة الإسراع بإرساء مؤسسة فداء لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها”.

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