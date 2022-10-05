البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج الجولة الرابعة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم الاربعاء :
قاعة اريانة
شبيبة المنازه-الزهراء الرياضية 62-64
قاعة دار شعباتن الفهري
اتحاد الانصار-الدالية الرياضية بقرمبالية تاجلت
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان-النادي الافريقي 70-77
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي-الملعب النابلي 71-73
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-النجم الرادسي 83-76
الترتيب ن ل
1-النادي الافريقي 8 4
-الملعب النابلي 8 4
3-الاتحاد المنستيري 7 4
4-النجم الساحلي 6 4
5-الزهراء الرياضي 5 4
6-شبيبة المنازه 4 3
–شبيبة القيروان 4 4
8-اتحاد الانصار 3 3
–النجم الرادسي 3 3
10-الدالية الرياضية 2 2