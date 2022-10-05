البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الرابعة



في ما يلي نتائج الجولة الرابعة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم الاربعاء :

قاعة اريانة

شبيبة المنازه-الزهراء الرياضية 62-64

قاعة دار شعباتن الفهري

اتحاد الانصار-الدالية الرياضية بقرمبالية تاجلت

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان-النادي الافريقي 70-77

قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي-الملعب النابلي 71-73

قاعة مزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-النجم الرادسي 83-76

الترتيب ن ل

1-النادي الافريقي 8 4

-الملعب النابلي 8 4

3-الاتحاد المنستيري 7 4

4-النجم الساحلي 6 4

5-الزهراء الرياضي 5 4

6-شبيبة المنازه 4 3

–شبيبة القيروان 4 4

8-اتحاد الانصار 3 3

–النجم الرادسي 3 3

10-الدالية الرياضية 2 2