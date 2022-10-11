البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة السادسة



في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة السادسة من المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي جرت مساء اليوم الثلاثاء:

الثلاثاء 11 اكتوبر 2022

في قاعة اريانة

شبيبة المنازه-شبيبة القيروان 73-76

في قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الانصار-الملعب النابلي 71 -76

في قاعة سوسة ال?ولمبية

النجم الساحلي-النجم الرادسي 41-34

في قاعة المنستير

الاتحاد المنستيري – النادي الافريقي 59-62

الاثنين 10 اكتوبر 2022

في قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية-الزهراء الرياضية 94-69

الترتيب ن ل

1-الملعب النابلي 12 6

-النادي الافريقي 12 6

3-الاتحاد المنستيري 10 6

-النجم الساحلي 10 6

5-الزهراء الرياضية 7 6

–شبيبة القيروان 7 6

-النجم الرادسي 7 5

8-شبيبة المنازه 6 5

9 -الدالية الرياضية 5 4

–اتحاد الانصار 5 5