البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة السادسة

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من منافسات الجولة السادسة من المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي جرت مساء اليوم الثلاثاء:
الثلاثاء 11 اكتوبر 2022
في قاعة اريانة
شبيبة المنازه-شبيبة القيروان 73-76
في قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار-الملعب النابلي 71 -76
في قاعة سوسة ال?ولمبية
النجم الساحلي-النجم الرادسي 41-34
في قاعة المنستير
الاتحاد المنستيري – النادي الافريقي 59-62
الاثنين 10 اكتوبر 2022
في قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-الزهراء الرياضية 94-69
الترتيب ن ل
1-الملعب النابلي 12 6
-النادي الافريقي 12 6
3-الاتحاد المنستيري 10 6
-النجم الساحلي 10 6
5-الزهراء الرياضية 7 6
–شبيبة القيروان 7 6
-النجم الرادسي 7 5
8-شبيبة المنازه 6 5
9 -الدالية الرياضية 5 4
–اتحاد الانصار 5 5