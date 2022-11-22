كأس قطر 2022.. منتخب المغرب يطمح للفوز على حساب نظيره الكرواتي غدا

يستهل المنتخب المغربي مشوار بطولة كأس العالم قطر 2022 عندما يواجه منتخب كرواتيا غداً /الأربعاء/ ً على ملعب البيت المونديالي لحساب المجموعة السادسة التي تضم أيضاً المنتخبين البلجيكي والكندي.

ولن تكون مهمة المنتخب المغربي في ظهوره السادس في المونديال سهلة أمام المنتخب الكرواتي وصيف النسخة السابقة (روسيا 2018)، إلا أن كتيبة المدرب وليد الركراكي تتسلح بالعزيمة والإصرار من أجل الدفاع عن حظوظها سعياً لتكرار إنجاز مونديال (المكسيك 1986) عندما بلغ منتخب المغرب الدور الثاني وخرج برأس مرفوع بعد خسارة أمام ألمانيا.

وكان المنتخب المغربي قد وصل إلى الدوحة في وقت مبكر وبدأ التحضيرات التي تخللتها مواجهة ودية أمام منتخب جورجيا في الإمارات انتهت بثلاثية مغربية شكّلت دافعاً معنوياً قبيل ضربة البداية غداً أمام المنتخب الكرواتي.

ويعول المدرب الركراكي على مجموعة من أسماء كبيرة تنشط في كبرى الدوريات الأوروبية، يأتي على رأسها أشرف حكيمي ظهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي واللاعب السابق لإنتر الإيطالي وريال مدريد الإسباني، والذي اعتاد أن يسجّل رغم مركزه كظهير أيمن، حيث سجّل 8 أهداف للمنتخب جلها في المباريات الأخيرة، فضلاً عن نجم تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش ومهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري، إلى جانب عديد اللاعبين المميزين في القائمة المغربية.

في المقابل، يبحث المنتخب الكرواتي عن الانتصار من أجل تجنب أي مفاجأة قد تقوّض من حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، خاصة أنه سيلاقي في آخر مباراة في هذه المجموعة منتخباً قوياً جداً وهو المنتخب البلجيكي.

ويعول مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش على نجوم يمتلكون خبرات كبيرة على رأسهم نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش إلى جانب لاعب الإنتر بروزفيتيش ونجم تشيلسي ماثيو كوفاسيتيش.