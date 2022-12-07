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آخر مستجدات اضراب المخابز..

2022/12/07 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

اعلن رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز، محمد بوعنان، ان الغرفة قررت الغاء الاضراب الذي بدأ تنفيذه الاربعاء وتعليقه الى يوم 10 جانفي 2023، وذلك اثر تلقى وعود حكومية بمعالجة الملفات العالقة.

واضاف بوعنان، في تصريح لـ- وات-، ان الغرقة تلقت وعودا من قبل الطرف الحكومي لايجاد حلول تتصل بدفع متخلدات بعنوان كلفة مصاريف الخبز تناهز 260 مليون دينار.

ولاحظ ان الغرفة امهلت الطرف الحكومي شهرا تقريبا من اجل الايفاء بالالتزامات المالية ودفع مستحقات اصحاب المخابز الذي يواجهون صعوبات مالية.

وبين ان الاضراب الذي تم تنفيذه الاربعاء سجل نسبة نجاج في حدود 95 بالمائة علما وان المخابز العصرية عملت من جانبها على توفير مادة الخبز.

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