نابل-تشريعية : المترشح عبد الحكيم الشعباني عن دائرة منزل تميم يؤكد سعيه لإحداث مسلك سياحي إيكولوجي بيئي

يواصل المترشح للانتخابات التشريعية 2022، عن دائرة منزل تميم من ولاية نابل، عبد الحكيم الشعباني حملته الانتخابية من خلال اللقاء المباشر بالناخبين للتعريف ببرنامجه الانتخابي

و أكد المترشح في تصريح ل(وات) العمل على تركيز مشروع استثماري “هلال الدخلة” يتمثل في مسلك سياحي إيكولوجي بيئي ينطلق من شواطئ منزل تميم ويمر عبر أريافها بالرعينين، والقبة والصقالبة والوديان وينتهي بشواطئ منزل حر

وأكد عبد الحكيم الشعباني على أهمية تحقيق هذا المشروع الذي يهدف إلى تثمين الثروات الطبيعية والمواقع الاثرية التي تزخر بها الجهة وخلق فرص جدية للاستثمار وتشغيل الشباب والمرأة، مشددا العمل على دمج معتمدية منزل تميم ضمن الخارطة السياحية للبلاد التونسية.

وبين انه سيوظف خبراته باعتبار أنه كان رئيسا لبلدية منزل تميم للنهوض بالمنطقة وتحقيق تطلعات متساكنيها لاسيما وانه على دراية بالإشكاليات والنقائص

وسيسعى المترشح إلى تحقيق التنمية المستدامة بالتركيز على حسن استغلال الموارد البشرية والطبيعية، مشيرا إلى الدفع نحو وضع أطر قانونية لاستغلال الأراضي الدولية لخلق فرص جديدة للاستثمار

ويتضمن برنامجه الانتخابي كذلك عديد النقاط منها دعم الحريات وتشجيع الشباب على الاندماج في الحياة الاقتصادية ودعم دور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية وتحسين البنية التحتية

ويشغل المترشح عن دائرة منزل تميم عبد الحكيم الشعباني مهندس معماري وتولى خلال الفترة المتراوحة بين 2005 و2010 رئاسة المجلي البلدي بمنزل تميم وهو ناشط بالمجتمع المدني وله خبرة في العمل الجمعياتي

ويتنافس على الدائرة الانتخابية منزل تميم 9 مترشحين للفوز بمقعد صلب المجلس النيابي القادم