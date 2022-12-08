عاجل: تحويل وجهة طالبة..وهذه التفاصيل..

اعترض مساء امس الأربعاء 7 ديسمبر 2022 شخصان على متن دراجة نارية طالبة وزميلها عندما كانا يتجولان قرب القطب الجامعي طريق بوليفه بالكاف وهدداهما بسلاح أبيض، حيث انسحب الطالب فانفردا بالطالبة وفاحشاها ثم تحصنا بالفرار.

وافاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بالكاف فوزي الداودي لاذاعة شمس اف ام في ان الطالبة تقدمت بشكوى لدى منطقة الحرس الوطني بالكاف وباعلام النيابة العمومية بالكاف اذنت بعرض الطالبة على طبيب الصحة العمومية لتشخيص نوعية الاعتداء واذنت للفرقة المختصة في العنف ضد المراة بمواصلة الابحاث اللازمة للوصول للجناة والابقاء عليها بالمبيت الجامعي على ذمة الأبحاث.

وأضاف الداودي انه بعد ان أعطت الطالبة اوصاف الجناة تمكنت تشكيلة من الحرس الوطني عشية اليوم من القاء القبض على المشتبه بهم في القضية.

وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف اذنت بالاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.