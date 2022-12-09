هام: صندوق النقد يحسمها في ملف تونس في هذا التاريخ..#خبر_عاجل

تنظر إدارة مجلس صندوق النقد الدولي الإثنين 19 ديسمبر المقبل في ملف القرض الذي تقدّمت به تونس لإعلان القرار النهائي بهذا الخصوص.

ونشر صندوق النقد الدولي عبر موقعه الرسمي روزنامة اجتماعات مجلس الإدارة لدراسة ملفات الدول التي تسعى للحصول على قروض من الصندوق، للأيام السبعة المقبلة، مشيرا إلى انّ الروزنامة قابلة للتغيير في أي وقت وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق.

ويشار إلى أنّ تونس توصّلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة تبلغ حوالي 1,9 مليار دولار أمريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.