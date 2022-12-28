بنزرت-تشريعيّة: 3 مترشحين يقدمون طعونا في النتائج الأولية للانتخابات

تقدّم 3 مترشحين للانتخابات التشريعية، عن دوائر منزل بورقيبة-تينجة، وبنزرت الجنوبية، وماطر-أوتيك من ولاية بنزرت، بطعون في النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات التشريعيّة، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي للهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت، عبد الرحمان رابح، في تصريح لـ”وات”.

والمترشحون الثلاثة هم: المترشح عن دائرة منزل بورقيبة تينجة سليم حراقة، الذي أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى إعلانها عن النتائج الأولية إلغاء جميع الأصوات التي تحصل عليها وهي في حدود 1890 صوتا، والمترشح عن دائرة بنزرت الجنوبية فتحي المشرقي الذي ألغيت الأصوات التي تحصل عليها بمركز لواتة وهي في حدود 71صوتا ليصبح في المرتبة الثالثة بـ661 صوتا، والمترشح عن دائرة ماطر-أوتيك جلال التهامي وتحصل على 857 صوتا محتلا المرتبة الثالث في دائرته، وفق نفس المصدر.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن النتائج الأولية للانتخابات ببنزرت أسفرت عن تمكن مترشح وحيد من الفوز مبدئيا بمقعد نيابي عن بولاية بنزرت في اعقاب الفرز الاولي للنتائج الانتخابية، وهو سامي السيد عن دائرة بنزرت الشمالية بـ 2565 صوتا، بينما مرّ 12 مترشحا للدور الثاني من مجموع 39 مترشحا عن كامل الدوائر السبع بالجهة الانتخابية ببنزرت، مع الغاء اصوات عدد من المترشحين.

يذكر أن النسبة العامة للأصوات المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر الجاري في ولاية بنزرت بلغت 8.94 بالمائة من جملة الناخبين المسجلين وتمثل عدديا 43139 شخصا منهم 29941 من الذكور و16298 من الإناث.