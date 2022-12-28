قفصة: تقديرات بانتاج 8 آلاف طنّ من البطاطا الآخر الفصلية



قدّرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة صابة انتاج البطاطا الاخر فصلية بـ8 آلاف طنّ، لتحافظ ولاية قفصة بذلك على كمية الانتاج ذاتها مقارنة بالسنة الماضية، بحسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي الدائرة عبد الستار غبطان.

وأضاف غبطان، في تصريح لـ”وات”، أن نسبة تقدم عملية تقليع البطاطا بلغت 15 بالمائة، علما وأن المساحة الجملية المزروعة بالجهة تبلغ 400 هكتار وتتركز بالخصوص في قفصة الشمالية، وقفصة الجنوبية، والسند، وبلخير، وأم العرايس، موضحا أنّ كمية انتاج الهكتار الواحد من البطاطا تبلغ 20 طنا، وسيكون كامل المنتوج موجها للاستهلاك.

وأشار إلى أن مصالح الدائرة نظّمت حملات توعوية وتحسيسية لفائدة الفلاحين حول آلية التخزين المنظّم للبطاطا، لضمان حسن التصرف في المنتوج الذي يشمل عمليات النقل والتخزين والبيع.