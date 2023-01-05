عاجل: السالمي يفتح النار على وزارة التربية ويهدد بالتصعيد..

أكّد الكاتب العام للجامعة العامّة للقيمين والقيمين العامين، أبوبلبابة السالمي، في تصريح لموزاييك، توقّف التواصل مع وزارة التربيّة منذ أكثر من 6 أشهر بسبب تعلّلها بالمنشور 21 الذي كرس “المفاوضات المشروطة”.

كما شدّد السالمي، خلال إشرافه على ندوة قطاعيّة بمقرّ الاتّحاد الجهوي للشغل بتطاوين، على اتّفاق الجميع خلال الندوة اليوم على الدخول في خطوات تصعيدية قطاعيّة لفرض إعادة فتح الحوار مع الوزارة دون شروط أو قيود القطع مع سياسة فرض الأمر الواقع.

كما أشار السالمي وفق ما نقلته إذاعة موزاييك إلى أنّ الاتّحاد قد انطلق في سلسلة من الندوات الجهوية للتشاور مع الهياكل النقابية وبلورة تصورات ومقترحات نضاليّة وعرضها في إطار هيئة ادارية وطنية تعقد لاحقا.