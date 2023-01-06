تونس تتقدم بنسبة 67 بالمائة في عمليات جني الزيتون وسط ارتفاع أسعار استهلاك الزيت محليا

كشف الديوان الوطني للزيت ان نسبة تقدم جني الزيتون بلغت 67 بالمائة مقابل 60 بالمائة خلال نفس الفترة من الموسم الماضي في حين ناهز سعر استهلاك الزيت الأكثر تداولا محليا 15 دينارا لكل لتر خلال ديسمبر 2022.

وأشار الديوان الوطني للزيت في وثيقة حول سير موسم زيت الزيتون حتى موفى ديسمبر 2022، الى ان انتاج الزيتون سيتراجع الى 900 الف طن خلال موسم 2022-2023 مما يوفر زهاء 180 الف طن من زيت الزيتون مقابل 2ر1 مليون طن من الزيتون و 240 الف طن خلال الموسم الماضي.

ويسجل الإنتاج هذا الموسم، وفق الأرقام المقدمة، تراجعا بنحو 15 بالمائة مقارنة بمعدل الإنتاج الوطني للعشرية الأخيرة والبالغ قرابة 211 الف طن من زيت الزيتون.

وقدر الديوان تداول زيت الزيتون انطلاقا من المعاصر الى المستهلك المحلى بالجهات خلال شهر ديسمبر 2022، ما بين 14 و18 دينارا، ويشكل ذلك ارتفاعا مقارنة بأسعار الموسم الماضي والتي تراوحت بين 10 و 14 دينار .

ويستحوذ الوسط الغربي على 42 بالمائة من انتاج الزيت بنحو 8ر75 الف طن تليها ولايات الشمال بنحو 8ر45 الف طن مما يشكل زهاء 25 بالمائة من انتاج زيت الزيتون في حين ينتج الجنوب حصة تقارب 25 ألف طن، اي ما يمثل نسبة 14 بالمائة من الانتاج الوطني.

وتراوح معدل الأسعار القصوى بسوق قرمدة ، ولاية صفاقس، خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر الى 17 ديمسبر 2022، بين 6ر2 دينار و2ر4 دينار للكلغ في حين تراوحت الاسعار الدنيا بين 4ر1 دينار و 1ر3 دينار للكلغ.

وتشير البيانات الى ان نسبة استخراج الزيت تراوحت خلال شهر ديسمبر بين 13 و 32 بالمائة في حين يقدر معدل استخراج الزيت زهاء 24 بالمائة، اي بارتفاع مقارنة بمعدل الموسم الفارط البالغ مستوى 20 بالمائة.

وبلغ عدد المعاصر المفتوحة الى موفي 2022، قرابة 809 معصرة من بينها 224 معصرة بالساحل و 209 بالوسط و 186 بالشمال و 103 بالجنوب و 87 بولاية صفاقس.