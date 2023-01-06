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هذه المناطق دون تيار كهربائي الأحد القادم..

2023/01/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اقليم سوسة الشمالية، بأنه سيتم يوم الأحد المقبل 8 جانفي الحالي، قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بالمناطق التالية:
*حمام سوسة: مرسى القنطاوي- شارع الحلفاء، الطريق السياحية، تقسيم ماني، تقسيم الفراتي، شارع المأمون، شارع صلاح الدين الأيوبي، شارع جمال عبد الناصر، شارع الشادلي قلالة، مفترق كليوبترا، مفترق البلفيدير.
* أكودة: المدرسة الإعدادية أكودة وما جاورها
وأوضحت الشركة أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي دون سابق إعلام وحسب انتهاء الأشغال.

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