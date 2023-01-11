هيئة السوق المالية تدعو الشركات المدرجة بالبورصة الى تقديم بياناتها للربع الأخير من سنة 2022 بحلول يوم 20 جانفي 2023

دعت هيئة السوق المالية المؤسسات المدرجة بالبورصة الى مدّها بالبيانات المالية للربع الأخير من سنة 2022، يوم 20 جانفي 2023 على اقصى تقدير.

وأضافت هيئة السوق المالية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أنه يتعين توفير البيانات على شكل ورقي وكذلك على محامل ممغنطة وفق النموذج المعمول به لتعبئة البيانات المالية.

وتخضع هذه الإجراءات الى الفصل 22 من القانون عدد 94-117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والذي ينص على انه يتعين على الشركات مدّالهياكل المشرفة على السوق المالية بالبيانات المالية في غضون 20 يوما من انتهاء كل ثلاثية.

وتشير بيانات السوق المالية في تونس الى وجود 84 شركة مدرجة، علما وان آخر البيانات المتعلقة بنتائج الشركات المدرجة في بورصة تونس تعود الى يوم 14 نوفمبر 2022.