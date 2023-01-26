عاجل/بسبب هطول الثلوج: إجراءات هامة لفائدة هؤولاء..

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2023/01/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد معتمد تالة من ولاية القصرين جوهر الشعباني، أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث قررت خلال اجتماعها الذي انتظم مساء اليوم الخميس حول اخر تطورات الوضع الجوي بمعتمديات شمال الولاية (تالة وحيدرة والعيون) وبعد نزول كميات من الثلوج بالمناطق المذكورة، إيواء مرضى القصور الكلوي من نفس المناطق بالمستشفى المحلي بتالة، إذا ارتفع سمك الثلوج او حصل طارئ يمنع مرور السيارات بالطرقات.

كما قررت اللجنة المنعقدة تحت إشراف والي الجهة رضا الركباني، وفق ما أفاد به نفس المصدر،لاذاعة شمس اف ام اعتماد مبيت اعدادية 25 جويلية بتالة كمركز إيواء، اضافة إلى توفير فرق استمرار من ‘الصوناد’ و’الستاغ’ للتدخل عند الحاجة.

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