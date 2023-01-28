عاجل: نشرة متابعة للوضع الجوي..

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة صباح اليوم السبت 28 جانفي 2023 أن الأجواء الباردة متواصلة خلال هذا اليوم لتتراوح الحرارة القصوى بين 10 و15 درجة وتكون في حدود 7 بالمرتفعات.

ومن المتوقع تسجيل أمطار متفرقة ورعدية بالشمال والوسط الغربي وتكون محليا غزيرة بالسواحل الشمالية للبلاد، مع صحو منتظر ببقية الجهات.

وتميز الساعات الأولى للنهار ظاهرة الجليدة بالمناطق الغربية وبعض التساقطات الثلجية تبقى ممكنة بالمرتفعات.

أما الرياح فتكون ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية، فيما يكون البحر مضطربا بالشمال ومتموجا بالسواحل الشرقية.