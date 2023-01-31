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النادي الصفاقسي يعلن عن رفع عقوبة المنع من الانتداب

2023/01/31 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة


اعلن النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الثلاثاء عن غلق الملف الوحيد المتبقي لدى هياكل النزاع الدولية وبالتالي رفع عقوبة المنع من الانتداب بصفة رسمية.

واضاف النادي الصفاقسي في بلاغ له نشره عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “انه بمقتضى ذلك أصبح بإمكان تأهيل اللاعبين الذين تم الاتفاق معهم لتعزيز صفوف الفريق بداية من تاريخ اليوم”..

وتقدم النادي الصفاقسي بالشكر “لرجالات النادي الذين أبوا إلا أن يرصدوا الاعتمادات اللازمة من أجل تجاوز هذه المحنة ولجماهير الفريق التي دعمت النادي ولا زالت” حسب ذات البلاغ.

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