حادث اصطدام بين ثلاث سيارات..وهذه حصيلة الجرحى..

حراك تونس الإرادة: الاعتقالات الأخيرة تصفية للخصوم السياسين المعارضين

أسباب ايقاف نور الدين البحيري..#خبر_عاجل

مقتل 18 شخصا وإصابة 390 آخرين في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أنس جابر تعلن الأسبوع المقبل موعدا لعودتها إلى التدريبات

2023/02/14 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة ثالثة عالميا اليوم الثلاثاء عبر حسابها الخاص على اينستغرام أنها ستستأنف تدريباتها خلال الأسبوع المقبل بعد أن أجرت عملية جراحية ناجحة.

وأفادت انس جابر التي أعلنت انسحابها من المشاركة في بطولتي الدوحة ودبي لاسباب صحية أن الفريق الطبي الذي أشرف على التدخل الجراحي أكد لها نجاح العملية موضحة أنها ستكون جاهزة للعودة إلى الملاعب والتدريب خلال الأسبوع المقبل.

ولا تزال اللاعبة التونسية تبحث عن أول ألقابها في بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى بعد أن وصلت إلى الدور النهائي في بطولتي ويمبلدون الانقليزية وأمريكا المفتوحة العام الماضي.

وشاركت انس جابر في بطولة استراليا المفتوحة خلال شهر جانفي الفارط لكنها لم تتجاوز الدور الثاني اثر خسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn