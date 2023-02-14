أنس جابر تعلن الأسبوع المقبل موعدا لعودتها إلى التدريبات

أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة ثالثة عالميا اليوم الثلاثاء عبر حسابها الخاص على اينستغرام أنها ستستأنف تدريباتها خلال الأسبوع المقبل بعد أن أجرت عملية جراحية ناجحة.

وأفادت انس جابر التي أعلنت انسحابها من المشاركة في بطولتي الدوحة ودبي لاسباب صحية أن الفريق الطبي الذي أشرف على التدخل الجراحي أكد لها نجاح العملية موضحة أنها ستكون جاهزة للعودة إلى الملاعب والتدريب خلال الأسبوع المقبل.

ولا تزال اللاعبة التونسية تبحث عن أول ألقابها في بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى بعد أن وصلت إلى الدور النهائي في بطولتي ويمبلدون الانقليزية وأمريكا المفتوحة العام الماضي.

وشاركت انس جابر في بطولة استراليا المفتوحة خلال شهر جانفي الفارط لكنها لم تتجاوز الدور الثاني اثر خسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.