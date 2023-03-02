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القيروان:حجز حوالي 6 اطنان من مادة السكر المدعم بالشبيكة

2023/03/02 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

 

– تمكنت وحدات الحرس الوطني بالشبيكة اليوم الخميس من حجز حواي 6 أطنان من مادة السكرالمدعم (94 كيسا ذات 50 كغ ) لدى تاجر جملة بعمادة سيدي علي بن سالم.

وتم التنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية بالقيروان قصد استكمال الإجراءات والتأمين على هذه الكميات لدى أحد تجار الجملة بالشبيكة قصد ترويجها بعدد من المناطق والارياف بمعتمدية الشبيكة، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة عماد صنديد في تصريح لمكتب (وات) بالقيروان.

وأضاف أنه تم توجيه مخالفة ضد تاجر الجملة في الاخلال بتراتيب الدعم مشيرا الى ان هذه العملية تأتي في اطار التنسيق المشترك بين الإدارة الجهوية للتجارة ومصالح الأمن الوطني في مراقبة مسالك التوزيع وتزويد الأسواق بالمواد المدعمة.

كما افاد ذات المصدر بأنه تم يوم امس الاربعاء حجز أكثر من 260 كلغ من مادة القهوة الخضراء لدى تاجر وجهت له مخالفة في المضاربة والقيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية .

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