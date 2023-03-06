عاجل: قرار هام لصندوق النقد الدولي بخصوص تونس..

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2023/03/06 أخبار عالمية, الأولى, المصدر

ذكرت رويترز أن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قالللموظفين في مذكرة إن البنك أوقف عمله مع تونس بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصرية.

وفي المذكرة، التي تم إرسالها في وقت متأخر أمس الأحد، قال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.

وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.

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