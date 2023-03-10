النسق السلبي يلازم توننداكس في إقفال الجمعة

أقفل توننداكس، آخر حصّة من الاسبوع، بنسق سلبي. وفقد المؤشر المرجعي لبورصة تونس 0،33 بالمائة وبلغ مستوى 8086،27 نقطة دون أن تتجاوز المعاملات قيمة 2،3 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وكان سهم المغاربية للتأمين على الحياة نجم الحصّة بعد أن تمكن من جذب معاملات بقيمة 436 ألف دينار وتحسين أدائه بنسبة 4،3 بالمائة (6،250 دينار).

وزادت قيمة سهم دليس القابضة بنسبة 2،5 بالمائة وأنهى معاملات، الجمعة، عند سعر 12،400 دينار وسط مبادلات قدّرت قيمتها ب23 ألف دينار.

في المقابل فقد سهم بولينا القابضة نسبة 4،7 بالمائة من قيمته وأقفل عند مستوى 7،700 دينار دون تسجيل معاملات تذكر. وتدهور سعر سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 3،3 بالمائة وأقفل عند 1،450 دينار.

وعمل سهم بنك الأمان على ادخال حركية على السوق واستحوذ على 780 ألف دينار من إجمالي المعاملات. وأنهى السهم الحصّة عند سعر 31،400 دينار بعد أن زاد بنسبة 0،6 بالمائة. وتمكن السهم من تحسين أدائه بنسبة 19،8 بالمائة منذ بداية سنة 2023.