منتخب الجزائر يجري حصة تدريبية ليلية امس بملعب رادس ويلاقي اليوم منتخب النيجر بداية من الساعة الخامسة مساء

وصل وفد المنتخب الوطني ، إلى تونس بعد ظهر يوم امس الأحد على متن طائرة خاصة ، حيث يجري اليوم الاثنين مباراته ضد النيجر في إطار الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم 2024.

وبعد الإفطار اجرى زملاء رياض محرز حصة تدريبية في ليلية رمضانية وذلك لوضع اللمسات الاخيرة والتعرف على ارضية ملعب حمادي العقربي برادس الذي سيحتضن اليوم الاثنين (س 17 ) مباراة الجولة الرابعة مع منتخب النيجر الذي يعتبر المنتخب (المضيف )بسبب عدم تاهيل ملعبه في نيامي من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وكان منتخب الجزائر فاز ذهابا في الجولة الثالثة من التصفيات بنتيجة 2-1

ويذكر ان عددا من نجوم المنتخب لجزائري سبق لهم اللعب في ملعب حمادي العقربي برادس بينما سيكون لبعض اللاعبين الشبان اول موعد لهم مع ملعب درة المتوسط الذي تم افتتاحه عام 2001 بمناسبة تنظيم تونس لدورة الالعاب لمتوسطية

وخصص المدرب جمال بلماضي حصة التمارين التي انطلقت حوالي الثامنة والنصف لبعض التدريبات الفنية والتكتيكية لتجهزالفريق في اخر حصة تدريبية قبل مبارة اليوم.

وينتظر ان تحضر المباراة اعداد هامة من الجماهير من الجزائر والنيجر وسيكون دخولها مجانا .

ويذكر انه تم خلال الاجتماع الفني للمباراة مساء امس الاتفاق على ان ينزل منتخب النيجر (المضيف ) باللون الابيض فيما يرتدي لاعبو منتخب الجزائر ازياء باللون الاخضر.