بطولة ألمانيا : فوز هوفنهايم وشتوتغارت ومونشغلادباخ



فاز هوفنهايم على ضيفه شالكه بهدفين دون رد يوم الاحد ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لبطولة ألمانيا لكرة القدم.

وسجل هدفي هوفنهايم أليكس كرال بالخطإ في مرمى فريقه في الدقيقة (22) وإيلاس بيبو (70) من ركلة جزاء.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى (28) نقطة في المركز الرابع عشر، فيما توقف شالكه في المركز الثامن عشر الأخير برصيد (21) نقطة.

وفي الجولة ذاتها، عاد شتوتغارت لطريق الانتصارات بالفوز على مضيفه بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى (23) نقطة في المركز السادس عشر، فيما توقف بوخوم في المركز الخامس عشر برصيد (26) نقطة.

وفاز بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه فولفسبورغ بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى (35) في المركز العاشر، مقابل (39) نقطة لفريق فولفسبورغ صاحب المركز التاسع.

ويتصدر بايرين ميونخ المسابقة برصيد (58) نقطة، يليه بروسيا دورتموند برصيد (56) نقطة، ويونيون برلين ثالثا برصيد (51) نقطة.