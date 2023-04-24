البنك المركزي يوضح حقيقة ماراج عن أسعار صرف الدينار..

بلغ سعر تداول الدينار التونسي، الاثنين، في سوق الصرف فيما بين البنوك بين 3،350 دينار 3،360 دينار للأورو الواحد وبين 3،050 دينار و3،060 دينار للدولار الأمريكي الواحد مقابل على التوالي 3،310 دينار و3،110 دينار موفى سنة 2022.

وهو ما يوافق انخفاضا في قيمة الدينار بنسبة 1،3 بالمائة مقابل الأورو وارتفاعا بنسبة 1،6 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية سنة 2023.

ودعا البنك المركزي العموم الى تفادي المعلومات المغلوطة، التّي تروّج لها بعض الجهات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أسعار صرف الدينار التونسي، واستقائها من المواقع الرسمية للبنك المركزي التونسي والبنوك المحلية وكذلك من النشريات الدوريات، التّي يصدرها البنك المركزي.

ولفت البنك المركزي التونسي، في ذات السياق، إلى أنّ الدينار التونسي قد أظهر صلابة جيّدة خلال السنوات الاخيرة بفضل تضافر جهود عديد العوامل، لا سيما، تنفيذ سياسة نقدية ملائمة مكنت من الحفاظ على أسعار فائدة مكنت، إلى حد معقول، من تحقيق الانسجام بين ديناميكية الحلقات المالية والاقتصاد الحقيقي الى جانب حسن تأطير التوقعات بخصوص الصرف والتضخم.