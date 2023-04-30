صادم: 12 عملية “حرقة” خلال ليلة واحدة..

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2023/04/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و 29 أفريل 2023 وحدات الحرس البحري بالساحل ( المنطقة البحرية بنابل ) إقليم الحرس البحري بالساحل من إحباط 06 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 68 مجتازا تونسيا من بينهم 03 أطفال وشخص صادر في شأنه 08 مناشير تفتيش كما تم حجز زورق بحري .

كما تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط ( منطقتي صفاقس و المهدية) من إحباط 06 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 170 مجتازا من بينهم 22 تونسيا و 148 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و تم حجز زوارق بحرية ، محركات و سيارة يقع إستعمالها في التنقلات .

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم وفق المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

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