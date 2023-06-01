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المنزه 9: الاطاحة بمروع التلاميذ..وهذه التفاصيل..

2023/06/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على اثر تعرض عدد من التلاميذ الى سلب هواتفهم الجوالة وساعتين يدويتين بمحيط معهد ثانوي بجهة المنزه 09 باستعمال سلاح أبيض من قبل نفرين على متن دراجة نارية، تمكنت الوحدات الأمنية بالمنارات وبعد إجراء جملة من التحريات من التعريف بهما والإطاحة بالمشتبه فيه الرئيسي والقبض عليه في وقت وجيز (من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات) وبالتحري معه اعترف بكل ما نسب اليه، فيما تحصن شريكه بالفرار.

وقد تم حجز عدد 04 هواتف جوالة وساعة يدوية ذكية والوسيلة المستعملة، باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “افتكاك متاع الغير باستعمال سلاح أبيض والمشاركة في ذلك” وإدراج شريكه بالتفتيش ومواصلة الأبحاث ، إضافة الى تحرير محضر من أجل “مسك أشياء مجهولة المصدر”.

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