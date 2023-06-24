قتلى وجرحى في حادث مرور مروع..#خبر_عاجل

جد في حدود منتصف نهار اليوم السبت 24 جوان 2023، حادث مرور أليم على الطريق الوطنية عدد 6 في الجزء الرابط بين مدينة باجة ومعتمدية بوسالم بالقرب من منطقة حمام سيالة، بما تسبب في وفاة شخصين هما إمرأة ثلاثينية معلمة باحدى مدارس مدينة باجة وإبنها البالغ من العمر 11 سنة، وذلك بعد وقت قليل من نقلهما للمستشفى.

واصيب 8 آخرين باصابات مختلفة تم نقلهم جميعا الى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بباجة.

وحسب المعطيات الأولية فان الحادث يتمثل في تصادم بين سيارة أجرة “لواج” وسيارة “تاكسي”، وفق ما أكده مصدر طبي لإذاعة شمس اف ام.