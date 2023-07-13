صفاقس تتصدّر نسبة النجاح في باكالوريا 2023 بدورتيها..(قائمة بترتيب الولايات)#خبر_عاجل

تصدرت ولاية صفاقس نسبة النجاح في الباكالوريا لسنة 2023، بدورتيها الرئيسية ودورة المراقبة، حيث احرزت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1، 71.02 بالمائة من نسبة النجاح على الصعيد الوطني، تلتها مندوبية صفاقس 2 بنسبة 67.24 بالمائة.

وحلت ولاية المهدية في المركز الثالث بنسبة نجاح قدرت بـ65.43 بالمائة، تليها ولاية سوسة بنسبة 64.14 بالمائة، فيما حلت ولاية المنستير في المركز الخامس بنسبة نجاح قدرت بـ63.92 بالمائة.

وفي ما يلي الترتيب الكامل لمختلف ولايات الجمهورية، حسب ما نشرته وزارة التربية.

وصدرت عشية اليوم الخميس 13 جويلية 2023، نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2023، حيث بلغت نسبة النجاح وطنيا، 46,95 بالمائة من مجموع 40 الفا و748 مترشحا اجتازوا هذه الدورة، أي ما يعادل 19034 ناجحا، لتبلغ نسبة النجاح العامة لبكالوريا 2023 في دورتيها،50,91 بالمائة اي ما يعادل 66 الف و733 تلميذ، وفق ما أعلن عنه وزير التربية محمد علي البوغديري.