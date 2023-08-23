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وزير أسبق: “تونس تعيش حربا أهلية باردة”

2023/08/23 أهم الأخبار, سياسة

اعتبر الناشط السياسي ووزير التشغيل الأسبق فوزي عبد الرحمان أن ”تونس تعيش وضعية الحرب الأهلية الباردة”، وفق وصفه.
وأضاف عبد الرحمان في حوار لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 23 أوت 2023: ”نعيش اليوم حربا أهلية باردة.. حرب الكل ضد الكل.. وهناك ارتداد للحريات وسياسات شعبوية سائدة تسببت في انقسامات حادة بالمجتمع..”
كما وصف الوضع في تونس بالصعب جدا، منتقدا العديد من السياسات التي يتم اعتمادها.
واعتبر في هذا الإطار أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد خطاب شيوعي ومنظومته السياسية هي منظومة الرجوع للوراء..” حسب قوله.

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