المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يعقد إجتماعا مغلقا للتداول في هذه الملفات

يعقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي الشغل، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 بالحمامات، إجتماعا مغلقا، يترأسه امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي.

ويتواصل انعقاد الاجتماع، للتداول في المحطات النقابية القادمة، من بينها محور عمل الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد غدا في ظلّ تواصل أزمة التفاوض بين الطرف النقابي ووزارة التربية، وكذلك النظر في تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظلّ تنامي فقدان المواد الأساسية وارتفاع التضخّم وتعطّل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وفق تأكيد مصدر نقابي، لاذاعة موزاييك.

وقال ذات المصدر إنّ الطبوبي شدّد في كلمة ألقاها في مفتتح الأشغال على “ضرورة التمسّك باستقلالية المنظمة عن السلطة وعن أي طرف سياسي آخر.

كما دعا إلى تفعيل التضامن النقابي بين القطاعات وضرورة مؤازرة المدرسين في مطالبهم الاجتماعية مع التأكيد على التمسّك بالدور الوطني للمنظمة ووعيها بأهمية المحافظة على مناعة البلاد ودعم المكتسبات الوطنية، وفق ذات المصدر.