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عاجل/حماس تعلن بدء عملية ضد إسرائيل بإطلاق 5 آلاف صاروخ..

2023/10/07 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

أعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بدء عملية ضد إسرائيل، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن مقاتليها انضموا إلى حماس في الهجوم على إسرائيل.

وقال الضيف في بيان للحركة إن عملية “طوفان الأقصى” شملت إطلاق أكثر من 5000 صاروخ على إسرائيل. وأضاف: “اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة”.

ونشر إعلام تابع لحركة حماس صورا للحظات الأولى من العملية العسكرية في غلاف قطاع غزة.
ودعت كتائب القسام الفلسطينيين للخروج إلى الحواجز والمستوطنات، مؤكدة أن “العدو سيدفع ثمن العدوان على الأقصى”، بحسب تعبير المتحدث باسم كتائب القسام.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق اليوم حالة تأهب الحرب بعد تعرض إسرائيل لهجمات صواريخ من قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد متداولة تسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، ومواجهات وتبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية بإحدى المستوطنات.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم السبت، أن “عددا من المسلحين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة عقب إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع. و”طُلب من أهالي المناطق المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم”، وفق ما جاء في بيان الجيش.

العربية نت

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