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نزرت: تحرير 15 محضرا اقتصاديا خلال حملة رقابية بمدينة جرزونة

2023/11/14 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أفضت حملة رقابية موسعة نفذتها الاجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت، اليوم الثلاثاء، على طول شارع 8 جانفي بمدينة جرزونة الى تحرير 15 محضرا اقتصاديا وتنفيذ 15 عملية مراقبة ترتيبية شملت عديد المحلات التجارية الواقعة بمحيط المكان، مصدر أمني مسؤول.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمت في ذات الإطار إزالة 6 مواقع انتصاب فوضوية، مع توجيه تنابيه صارمة للجميع بالتوجه للانتصاب بالفضاء المهيئ من قبل السلط البلدية بالمنطقة، وتحرير الطريق من مختلف مظاهر الانتصاب العشوائي وتداعياته المختلفة.
وأوضح ن هذه الحملة الرقابية تندرج ضمن مجموع حملات دورية يومية وتم للغرض اليوم توجيه مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت ومراكزها المحلية، تنفّذها المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت المدينة وأجهزة الإدارة الجهوية للتجارة وأيضا الصحة وبلدية ومعتمدية المكان.

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