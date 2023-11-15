عاجل/ انطلاق استنطاق المتهمين في قضية فرار إرهابيين من سجن المرناقية

افاد المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية هروب 5 ارهابيين من سجن المرناقية، بان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، انطلق اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023، في استنطاق والاستماع للموقوفين في القضية .

وأشار الجماعي في تصريح لاذاعة الديوان، الى ان الموقوفين هم من أعوان سجن المرناقية الى جانب من يشتبه في تورطه في إيواء ومساعدة هؤلاء الإرهابيين.

وأضاف مختار الجماعي ان النيابة العمومية متكتمة على وقائع هذه القضية والسماعات التي قامت بها الفرق الأمنية المختصة.

كما قال انه وقع حجب هذه المعطيات والسماعات عن هيئة الدفاع.