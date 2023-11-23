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المصادقة على ميزانية وزارة الشؤون الدينية.. بهذه القيمة..

وزير الشؤون الدينية يوجّه رسالة لمنتجي المسلسلات الرمضانية

2023/11/23 أهم الأخبار, تونس, سياسة

انتقد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الخميس، والتي خصصت للنظر في ميزانية الوزارة لسنة 2024، ما اعتبره ضرب الدراما الرمضانية لرمزية الإمام والمعلم والأستاذ.
ودعا الوزير المنتجين إلى إنتاج أعمال درامية رمضانية تحتفي بالشخصيات الدينية وتظهر الصورة المشرقة للرموز الدينية والعلمية في تونس.
يشار الى ان مجلس نواب الشعب، قد صادق اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، بـ 134 صوتا موافقا، و5 محتفظين وصوتين اثنين رافضين، على ميزانية مهمة الشؤون الدينية لسنة 2024 المقدرة بـ 187 مليون دينار.

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