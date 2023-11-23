هيئة الرقابة المالية تدعو إلى مراجعة أسعار بيع الكحول أو تحريرها

دعت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها التأليفي السنوي لسنة 2022، إلى ضرورة مراجعة أسعار بيع الكحول أو تحريرها من قبل وزارة المالية.

كما شددت الهيئة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للكلفة الحقيقة لهذا المنتج خاصة مع الارتفاع المتواصل لكلفة التوريد وتدهور التوازنات المالية لوكالة الكحول، حسب ما ورد في التقرير الذي تحصلت موزاييك على نسخة منه.

واعتبرت الهيئة أن اتخاذ هذا القرار سيضمن الحد من انتشار المسالك الموازية والممارسات العشوائية خاصة وان 14 بالمائة فقط من مبيعات الوكالة موجهة لصناعات الأدوية والمخابر بينما توجه 75 بالمائة منها لصناعة العطورات والتي تستفيد من الأسعار المتدنية التي تبيع بها الدولة الكحول الموردة لتحقيق أرباح هامة على حساب المجموعة الوطنية.