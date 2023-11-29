قفصة-انتخابات: تكوين 96 عونا لمراقبة الحملة الانتخابيّة للمترشحين لعضوية المجالس المحلّية

نظّمت الهيئة الفرعية المستقلّة للإنتخابات بقفصة، في اليومين الماضيين، حلقات تكوينية حول الحملة الإنتخابية لفائدة 96 عونا من المُكلّفين بمراقبة الأنشطة الدعائية التي سيقوم بها المُترشّحون والمترشحات لإنتخابات عضوية المجالس المحلّية بالجهة.

وقال المدير الجهوي للهيئة، محمد بو سعده، اليوم الإربعاء، إن الأعوان الميدانيين الذين سيراقبون الحملات الدعائية للمترشحين لعضوية المجالس المحلية، سيبدؤون عملهم السبت المقبل، أي بالتزامن مع إنطلاق الحملة الإنتخابية، بعد أن تابعوا يومي الثلاثاء والإثنين الماضيين حلقات تكوينية حول مبادىء وشروط هذه الحملة، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتمويل وبالمخالفات والجرائم الإنتخابية وبالعقوبات المترتبة عنها.

وسيتوزع هؤلاء المراقبين الميدانيين على كل الدوائر الإنتخابية المحلّية بقفصة البالغ عددها 84 دائرة في 13 معتمدية.

وأكّد محمد بوسعده، من جهة أخرى، أن مجموع المُترشحين الذين سيخوضون غمار المنافسة من أجل الفوز بعضوية إحدى المجالس المحلّية، يبلغ 296 مترشّحا من بينهم 52 مترشحا عن ذوي الإحتياجات الخاصة، والذين لن يخوضوا الحملات الدعائية بإعتبار أن فوز الواحد منهم بعضوية المجلس المحلّي سوف تكون عن طريق آلية القرعة، التي ستجري يوم 24 ديسمبر المقبل أي يوم الإقتراع.

ويبلغ عدد النساء المترشحات لهذه الإنتخابات 30 امرأة، من بينهن 7 نساء من ذوي الإحتياجات الخاصّة، فيما يبلغ عدد المترشحين لنفس هذا الإستحقاق الإنتخابي من فئة الشباب 75 شاب وشابّة، حسب إحصائيات الهيئة الفرعية للإنتخابات.

واللاّفت في هذا السياق، أن ثلاث معتمديات بالولاية وهي المظيلة والسند وسيدي بوبكر خالية تماما من أيّ ترشّح للعنصر النسائي، بما في ذلك نساء من ذوات الإحتياجات الخاصّة.

وأفاد المدير الجهوي أن المترشّحين المعنيين بالحملات الإنتخابية تسلّموا قرارات قبولهم لخوض هذه الإنتخابات من أجل البدء في إجراءات فتح حسابات بنكية وبريدية خاصّة بحملاتهم الإنتخابية.

من جهة أخرى، وفي إطار تسهيل التواصل بين المُترشحين والهيئة الفرعية للإنتخابات، تمّ إحداث شباك موحد للإنتخابات بمقرّ الهيئة يضمّ ممثلين عن الإدارات المعنية بهذه الإنتخابات، وهو شبّاك هدفه إسداء الخدمات المتعلقة بأنشطة الحملة الانتخابية وتيسير الإجراءات الادارية المتعلقة بها.