رابطة الأبطال الافريقية: الترجي من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة.. والنجم من أجل التدارك

يبحث الترجي الرياضي التونسي غدا الجمعة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال عندما يلاقي الهلال السوداني على ملعب بينجامين مكابا الوطني ( دار السلام تنزانيا) لحساب الجولة الثانية من منافسات المجوعة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية عن تحقيق الانتصار الثاني له على التوالي من أجل الانفراد بصدارة مجموعته.

ويتطلع الترجي التونسي بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على النجم الرياضي الساحلي بهدفين دون رد، الى قطع خطوة هامة على درب التأهل الى الدور ربع النهائي و هو العازم على الذهاب بعيدا في المسابقة واستعادة لقبها الغائب عن خزائن الأحمر والأصفر منذ سنة 2019.

ولئن تبدو حظوظ الأحمر والأصفر وافرة نسبيا في العودة بنتيجة ايجابية من دار السلام في ظلّ الانتعاشة التي يشهدها الفريق على الصعيدين المحلي والقارّي، وامتلاكه للاعبين مؤثرين في جميع الخطوط، على غرار ياسين مرياح و غيث الوهابي و حسام تقا و أسامة بوقرة والبرازييليين يان ساس و رودريغو رودريغيز، فانّه يبقى في حاجة لتوقي الحيطة والحذر من الفريق المنافس الذي سيبحث بدوره على أرضه وأمام جمهوره عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي بنتيجة 1 – 0 وهو يعرف ان اي هزيمة جديدة على ميدانه قد تبعده مبكرا عن سباق التاهل الى ربع النهائي

وينتظر أن يشهد اللقاء تنافسا وتشويقا بين خبرة الترجيين واصرار “الهلاليين ” على كسب نتيجة المباراة . ويذكر ان الترجي الرياضي التونسي كان قد فاز في آخر مواجهة “افريقية” جمعت الفريقين في نصف نهائي المسابقة لسنة 2011 بنتيجة 2 – 0 ، فيما غاب الفوز عن الهلال على ممثل كرة القدم التونسية منذ سنة 2007 بنتيجة 2 – 0 لحساب دور المجموعات.

و التقى الفريقان في 10 مناسبات حقق خلالها الترجي 6 انتصارات مقابل 3 للفريق السوداني، وتعادل واحد.

وقبل خوض مقابلتي الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة يحتل الترجي صدارة ترتيب المجموعة بالتساوي مع بترو أتلتيكو الأنغولي بثلاث نقاط من فوز وحيد لكل فريق، ويليهم النجم الساحلي والهلال.( صفر من النقاط).

وسيدير المباراة بين الهلال و الترجي الحكم السنغالي عيسى سي

ومن جهة أخرى ولحساب نفس المجموعة سيكون النجم الرياضي الساحلي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية أمام فرصة للتدارك حين يستقبل بعد غد السبت انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا على ملعب حمادي العقربي برادس فريق بيترو أتليتيكو الأنغولي.وسيخوض أبناء المدرب عماد بن يونس اللقاء بشعار الانتصار دون سواه من أجل التدارك وانعاش فرص التأهل الى الدور ربع النهائي لأمجد المسابقات الافريقية.ويعوّل النجم الرياضي الساحلي على جاهزية وحماس عناصره الشابة التي اظهرت في مباراة الجولة الأولى أمام الترجي الرياضي التونسي، مستوى جيدا وقدمت شوطا اول متميزا رغم الخسارة بنتيجة هدفين دون رد.وتنتظر فريق جوهرة الساحل مهمة صعبة أمام منافس صعب المراس عازم على العودة الى

العاصمة الأنغولية لواندا بنتيجية إيجابية أقلها التعادل، الاّ أنّ ذلك لن يكون حائلا أمام النجم الساحلي للتوقيع على أول الانتصارات في دور المجموعات، لا سيما و أنّ النجم الرياضي الساحلي يمتلك عناصر قادرة على صنع الفارق، على غرار ياسين الشماخي و حمزة الجلاصي و يوسف العبدلي و أسامة عبيد و جاك امبي، من جهة، فضلا على أنّه يطمح من جهة أخرى الى احياء أمجاده في المسابقة التي كان قد توّج بها في 2007 مع جيل أمين الشرميطي و محمد علي نفخة و عمار الجمل.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أوويكوندا