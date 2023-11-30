تصنيف الفيفا: المنتحب التونسي يصعد اربعة مراكز ليحتل المرتبة 28 عالميا والثالث افريقيا

صعد المنتخب التونسي اربعة مراكز ليحتل المرتبة 28 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر اليوم محتلا المركز الثالث افريقيا بعد المغرب ( 13 عالميا ) والسنغال (20). وكان المنتخب الوطني يحتل المركز 32 في التصنيف الاخير .

وبفضل الانتصارين على منتخبي ساوتومي -برينسيبي ومالاوي في بداية تصفيات كاس العالم 2026 تدارك المنتخب التونسي تصنيفه الاخير عندما تراجع الى المركز 32 عالميا بعد الهزيمتين في الرحلة الاسوية في اكتوبر الماضي امام كوريا الجنوبية واليابان .

ومن جهة اخرى لايزال منتخب الأرجنتين بطل العالم في المرتبة الأولى عالميا في تصنيف فيفا، متقدما على فرنسا وإنجلترا، اللذين يحتلان المركز الثاني والثالث على التوالي.

وتحتل بلجيكا المركز الرابع امام البرازيل الخامسة وهولندا سادسة والبرتغال سابعة واسبانيا ثامنة وايطاليا تاسعة وكرواتيا عاشرة

ترتيب المنتخبات الافريقية في تصنيف الفيفا الصادر اليوم

1 – المغرب (13 عالميا)

2 – السنغال ( 20

3 – تونس 28

4 – الجزائر 30

5 – مصر 33

ويذكر ان منافسي المنتخب التونسي في تصفيات كاس العالم 2026 يحتلون المراكز الاتية / غينيا الإستوائية 88 وناميبيا – 115 ومالاوي 123 وليبريا 153 وساوتومي وبرينسيب – 191