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‘كان’ مصر 2024 لكرة اليد: برنامج تحضيرات المنتخب الوطني

2023/11/30 أهم الأخبار, تونس, رياضة

كشفت الجامعة التونسية لكرة اليد عن برنامج تحضيرات المنتخب الوطني للأكابر لكأس افريقيا للأمم المقرر اقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 17 الى 27 جانفي 2024 والتي ستكون ترشيحية للألعاب الأولمبية باريس 2024.
وينطلق برنامج تحضيرات المنتخب الوطني بداية من يوم 19 ديسمبر 2023 ليتواصل الى غاية يوم 14 جانفي 2024 يتضمن 6 مباريات ودية:
تربص تحضيري بالمنستير من 19 الى 29 ديسمبر 2023 تتخلله مباراتين دوليتين ضد منتخب اليابان المترشح للألعاب الأولمبية
تربص من 2 الى 7 جانفي تتخلله مشاركة في دورة فرنسا الدولية و ملاقاة المنتخب الفرنسي يوم 4 جانفي 2024 بمدينة نانت ثم المنتخب البحريني يوم 6 جانفي
تربص من 10 الى 14 جانفي بمدينة الحمامات وملاقاة منتخب غينيا يوم 11 جانفي 2024 الساعة السادسة و المنتخب الجزائر يوم 13 جانفي 2024 في نفس التوقيت
يذكر أن المنتخب الوطني سيسافر إلى القاهرة يوم 15 جانفي 2024 حيث سيجري أولى مقابلاته في البطولة بملاقاة منتخب كينيا يوم 17 جانفي على الساعة 11 بتوقيت تونس

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