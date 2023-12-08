الإتحاد الأوروبي يُدرج القائد العام لكتائب القسام ونائبه على قائمة الإرهاب

أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، اثنين من قادة حماس على قائمته للإرهاب، في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر الفائت على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الشخصين هما محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ونائبه مروان عيسى، وفق رويترز.

وبموجب القرار، ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتباراً من الجمعة.

بدوره عبر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي عن توقعه أن يتبنى التكتل المزيد من العقوبات ضد حماس في الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “أنا متأكد من أنه سيتم تبني العقوبات على حماس في الأسابيع القليلة المقبلة، شيء من هذا القبيل”.